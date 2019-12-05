5 Aralık: Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları

Altın ne kadar? Altında son güncel fiyatlar nedir? Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenlerin yakından ilgilendiği altın fiyatları belli oldu. Bugün altın fiyatları için arayışa koyulan vatandaşlar, gram altın ve çeyrek altın fiyatını haberimizin içeriğinden öğrenebilir. İşte 5 aralık altın fiyatları...Altın ne kadar? Altında son güncel fiyatlar nedir? Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenlerin yakından ilgilendiği altın fiyatları belli oldu. Bugün altın fiyatları için arayışa koyulan vatandaşlar, gram altın ve çeyrek altın fiyatını haberimizin içeriğinden öğrenebilir. İşte 5 aralık altın fiyatları...



ALTIN FİYATLARI



GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?



Alış 272,75 TL / Satış 272,80 TL



ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?



Alış 436,60 TL / Satış 446,50 TL