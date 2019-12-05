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    HaberlerEkonomi Haberleri 5 Aralık: Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları
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    05.12.2019 - 09:52 |

    5 Aralık: Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları

    5 Aralık 2019 Perşembe günü altın fiyatlarında güncel durum nedir? Bugün gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları haberimizde...

    5 Aralık: Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları

    Altın ne kadar? Altında son güncel fiyatlar nedir? Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenlerin yakından ilgilendiği altın fiyatları belli oldu. Bugün altın fiyatları için arayışa koyulan vatandaşlar, gram altın ve çeyrek altın fiyatını haberimizin içeriğinden öğrenebilir. İşte 5 aralık altın fiyatları...Altın ne kadar? Altında son güncel fiyatlar nedir? Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyenlerin yakından ilgilendiği altın fiyatları belli oldu. Bugün altın fiyatları için arayışa koyulan vatandaşlar, gram altın ve çeyrek altın fiyatını haberimizin içeriğinden öğrenebilir. İşte 5 aralık altın fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış 272,75 TL / Satış 272,80 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

    Alış 436,60 TL / Satış 446,50 TL

    5 Aralık: Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar Güncel altın fiyatları

    EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.
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