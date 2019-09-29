5 parlak fikre tohum yatırımı

Seçici kurul Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, Zorlu Holding Mali İşler Grubu Başkanı ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Cem Köksal, Vestel Ventures Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ultav, Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt ve MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut’tan oluştu.

MediaCent, MRT Technologies, Jungo, AbilityPool ve Attaa adlı proje takımları, kasımda gerçekleştirilecek nihai yatırım sunumu için mentorluk desteğiyle çalışmaya devam edecek.