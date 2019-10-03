5 yılda araştırmaya 40 milyon euro

Helvacızade Grubu’nun sağlık kanadı genel müdürlüğünde, ailenin 4. kuşak üyelerinden K. Taha Büyükhelvacıgil bulunuyor. Büyükhelvacıgil, “Ailemizin ticaret hayatında 135 yıllık bir deneyim ve bilgi birikimi var. Üçüncü kuşak üyelerimizden Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir Büyükhelvacıgil ve CEO’muz Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil’in “kendi markamızı üretmeliyiz” hedefiyle başlattığı çalışmalar sonucu, 1989’da Zade Yemeklik Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri inşaatının başlaması ile sanayiye adımımızı attık. 1991 yılında Zade markalı ürünlerimizi pazara sunduk” diye konuştu.



50 bilim insanı çalışıyor



Büyükhelvacıgil, “Çalışmalar sırasında pek çok üründen ilk kez yağ elde ettik. Biz gerek Ege Üniversitesi ARGEFAR gerek kendi Ar-Ge merkezlerimiz bünyesindeki sayısı 50’yi bulan bilim insanı kadromuzla geliştirip tüm dünyaya ulaştırıyoruz. Bugüne kadar 45 bitki, meyve ve tohumumuz üzerinde AR-GE çalışması yürüttük” dedi.