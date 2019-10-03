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    HaberlerEkonomi5 yılda araştırmaya 40 milyon euro
    03.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    5 yılda araştırmaya 40 milyon euro

    Türkiye’nin önde gelen yemeklik bitkisel sıvı yağ üreticilerinden Helvacızade Grubu’nun 2012’de pazara sunduğu sağlık alanındaki markası Zade Vital, son beş yılda gerçekleştirdiği Ar-Ge ve Ür-Ge yatırımlarının 40 milyon euro’yu bulduğunu duyurdu.

    5 yılda araştırmaya 40 milyon euro

    Helvacızade Grubu’nun sağlık kanadı genel müdürlüğünde, ailenin 4. kuşak üyelerinden K. Taha Büyükhelvacıgil bulunuyor. Büyükhelvacıgil, “Ailemizin ticaret hayatında 135 yıllık bir deneyim ve bilgi birikimi var. Üçüncü kuşak üyelerimizden Yönetim Kurulu Başkanımız Tahir Büyükhelvacıgil ve CEO’muz Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil’in “kendi markamızı üretmeliyiz” hedefiyle başlattığı çalışmalar sonucu, 1989’da Zade Yemeklik Bitkisel Yağ Rafinasyon Tesisleri inşaatının başlaması ile sanayiye adımımızı attık. 1991 yılında Zade markalı ürünlerimizi pazara sunduk” diye konuştu.

    50 bilim insanı çalışıyor

    Büyükhelvacıgil, “Çalışmalar sırasında pek çok üründen ilk kez yağ elde ettik. Biz gerek Ege Üniversitesi ARGEFAR gerek kendi Ar-Ge merkezlerimiz bünyesindeki sayısı 50’yi bulan bilim insanı kadromuzla geliştirip tüm dünyaya ulaştırıyoruz. Bugüne kadar 45 bitki, meyve ve tohumumuz üzerinde AR-GE çalışması yürüttük” dedi.

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