50 bin sosyal konutun sahipleri belli oldu

Konuya ilişkin TOKİ’den yapılan yazılı açıklamada, “5 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen 67 ilde 140 projede yapılacak 50 bin konutun bütün kuraları çekilmiş olup hak sahipleri belirlenmiştir” denildi.

40 proje başladı

Yaklaşık 40 projenin ihalesinin yapılıp inşaatlarına başlandığı bilgisi verilirken, “Bunların teslimleri ihalelerin yapılıp inşaatların bitimi sonrasında olacaktır. Projelere göre değişiklik göstermekle birlikte genel olarak 36 ayda konutlar teslim edilecek. Bu kapsamda Ankara Kuzeykent’te bulunan 809 konutun teslimi 26 Ağustos tarihinden itibaren başlayacaktır” açıklaması yapıldı.

50 bin yeni sosyal konut projesinde yer alacak konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde olacak. 2+1 konutlar 75 ile 85 metrekare büyüklüklere sahip. Konutların 116 bin 400 liradan başladı. Bu konutlar için yüzde 12 peşinat istenirken, buna göre en düşük peşinat miktarı da 13 bin 968 lira oldu. Taksitlerin 388 liradan başlayacağı konutların vadesi 240 aya (20 yıl) kadar uzayacak.

3+1 konutların büyüklükleri ise 110 ile 128 metrekare olarak belirlendi. 3+1 konutların başlangıç fiyatı ise 170 bin 720 lira. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat talep edilirken, buna göre en düşük peşinat miktarı 17 bin 72 lira oldu. Taksitlerin 759 liradan başlayacağı 3+1 konutların vadesi ise 180 ay (15 yıl) olarak belirlendi.

6 bini İstanbul’da

50 bin sosyal konutun 6 bin 300 tanesi İstanbul’da, 2 bin 934 tanesi Ankara’da, 2 bin 500 tanesi İzmir’de, 2 bin 200 tanesi Adana’da, 2 bin 500’ü Konya’da, 800’ü Diyarbakır’da, bin adedi ise Manisa’da olacak.