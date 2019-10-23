50 bin TL krediye ‘düşük faiz’ fırsatı

Varank, “KOSGEB’in girişimcilik destek programından yararlanan ya da yararlanmayı planlayan girişimcilerimize, 50 bin liraya kadar yeni bir kredi programı başlatıyoruz. İlk defa uygulanacak bu mekanizmayla, 50 bin liraya kadar alınan kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak” diye konuştu.



Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) ve TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen Techxtile Start-Up Challenge etkinliği başladı. Etkinlikte konuşan Varank, “Girişimciliği güçlendirmek adına ‘Türkiye Girişim Ekosistemi Platformu ve İnternet Sitesi’ni kuruyoruz. Bu platformda yatırımcıların tanıtılmasının yanı sıra, girişimcilerin kullanabileceği kaynaklar hakkında bilgilendirmeler yapacağız” dedi.



Hoşgeldin paketi



Erken dönem girişimciler için vergisiz veya kolay vergili dönem gibi mekanizmaları geliştireceklerini kaydeden Varank, “Yurt dışından gelen girişimciler için hoş geldin paketi ve girişimci vizesi gibi uygulamaları ilgili bakanlıklarımızla çalışacağız. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda 50 bin liralık limit 70 bin liraya çıkacak” diye konuştu.