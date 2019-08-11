50 milyon kişi aşılır Bodrum yıldız olur

Yıl boyunca turist sayısında rekorlar kıran Türkiye, yıl sonu için 50 milyon olan turist hedefini de aşmayı hedefliyor. Türkiye, 2019’un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.2 artışla 18 milyon 76 bin 506 yabancı ziyaretçi ağırladı. Bu dönemde Türkiye’ye en çok Rusya Federasyonu ve Almanya ziyaretçi gönderdi. İlk 6 ayda yurt dışı ikametli vatandaş sayısıyla birlikte yüzde 11.81 artış oranına ulaşan Türkiye, toplam 21 milyon 151 bin 530 ziyaretçi ağırladı. Turist sayısındaki artış, başlıca turizm merkezleri ile Türkiye’nin pek çok noktasında tesislerin doluluk oranını da yükseltiyor.

Talep artıyor

Yabancı turistlerin Türkiye’ye olan ilgisinin talepleri sürekli artırdığına dikkat çeken Hapimag Sea Garden Resort Bodrum Genel Müdürü Kerem Demirkol, tesislerinde doluluk oranlarının yüzde 94 seviyesinde seyrettiğini açıkladı. Demirkol, “351 odalı tatil köyü ve 285 odalı otel bölümünden oluşan tesisimizde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok yerinden binlerce misafir ağırlıyoruz. Özellikle Avrupalı turistlerin Türkiye’ye ve Bodrum’a olan ilgisi artarak devam ediyor. Tesislerdeki talep ve ön rezervasyonlar açısından parlak bir sezon geçiriyoruz. Türkiye’nin yıl sonunda 50 milyon turist hedefinin üzerine çıkabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.

Direkt uçuş etkisi

Ortadoğu ülkelerinden Bodrum’a direkt uçuşların artmasıyla bu bölgedeki ülkelerden de talepler gelmeye başladığının altını çizen Kerem Demirkol, “Bodrum’daki tesisimizde yerli ve yabancı tüm misafirlerimiz için İsviçre’nin profesyonel otelcilik anlayışı ile Türk misafirperverliğini harmanlayarak akıllardan uzun yıllar çıkmayacak bir tatil deneyimi yaşatıyoruz. Böylece her geçen yıl daha fazla talep görüyoruz ve büyümemizi sürdürüyoruz” dedi.

Avrupa, hızlı çıktı ‘Çin’ sürpriz yaptı

Özellikle Avrupalı turistlerin Türkiye’ye ve Bodrum’a olan taleplerinin artarak devam ettiğini anlatan Demirkol, hem mevcut hem de ön rezervasyonlardan Avrupalı turistler açısından çok iyi bir sezonun sürdüğünü dile getirdi.

“Bu yıl yaz-kış sezonunun tamamını kapsayacak şekilde Çin’den gelen turist sayısında ciddi oranda artış yaşıyoruz” diyen Demirkol, şu değerlendirmeleri yaptı: “Şu ana kadar doluluk oranlarımızın önemli miktarını Çinli misafirlerimizin oluşturduğunu söyleyebilirim. Ayrıca İtalya’dan yoğun rezervasyon alıyoruz. İtalya’dan Bodrum’a direk uçuşların başlaması bu ülkeden gelen misafirlerimizin artmasını sağladı. Tur sayılarının artmasıyla tek gecelik konaklamalarda artışlar yaşadık. Bunun yanı sıra Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan (BDT) özellikle de Rusya ve Azerbaycan gibi ülkelerden önemli oranda misafirimiz geliyor.”