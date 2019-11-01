50 milyon rekoruna bir çeyrek kaldı!

Türkiye turist sayısında arka arkaya kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor. Yılın tamamında turist sayısının 50 milyonu aşarak önemli bir hedef sınırı geçmesi beklenirken, turizm gelirinde de artış devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye, yılın 9 aylık bölümünde toplam 41.6 milyon ziyaretçiyi ağırlarken, 26.63 milyar dolar turizm geliri elde etti. Bakanlığın Ocak-Eylül 2019 dönemi istatistiklerine göre, Türkiye bir önceki yılın aynı dönemine göre 9 ayda yüzde 14.50 artışla 36 milyon 428 bin 212 yabancı turist ağırladı.

Eylülde 5.4 milyon

Türkiye, turizmin rekorlar yılı olarak öne çıkan 2014 yılını 9 aylık yabancı turist sayısında geride bırakmış oldu. 2014’ün ilk 9 ayında Türkiye’ye 30 milyon yabancı turist gelmişti.

Türkiye’ye Ocak-Eylül 2019 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15.28 artış ile Rusya birinci, yüzde 12.43 artış ile Almanya ikinci, yüzde 16.05 artış ile İngiltere üçüncü oldu.

Türkiye’nin 2023 hedefi ise revize edilerek 75 milyon turist, 65 milyar turizm geliri olarak belirlenmişti.

Bakanlığın Eylül 2019 istatistiklerinde, bir önceki yılın aynı ayına göre, yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 13.23 artışla 5 milyon 426 bin 818 oldu. Eylül 2019 döneminde Rusya en çok turist gönderen ülke sıralamasında yüzde 14.70 artış oranı ile birinci oldu. Almanya yüzde 6 artış oranı ile ikinci, İngiltere ise yüzde 9.64 artış oranı ile en çok ziyaretçi gönderen üçüncü ülke oldu.

14 milyar dolar

Türkiye’nin turizm geliri, yılın 3’üncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarak 14 milyar 31 milyon 122 bin dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun temmuz-eylül dönemine ilişkin turizm istatistiklerine göre, turizm gelirinin yüzde 82.1’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 17.9’u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Ziyaretçilerin kişi başına ortalama harcaması 649 dolar, yabancıların ortalama harcaması 623 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 789 dolar olarak gerçekleşti.

Doluluklar artıyor

Yaz sezonu ardından eylül ayında da otel dolulukları artmaya devam etti. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye’nin Eylül 2019 otel doluluklarının 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5.8 artarak yüzde 74.9 olarak kaydedildiğini açıkladı.

Oda fiyatı arttı

Ülke Performans Raporu’na göre, Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.1 artışla 84.4 euro’ya yükseldi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler (RevPAR) ise yüzde 17.6 artışla 63.1 euro olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül 2019 döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde ortalama doluluk oranı yüzde 2.1 artışla yüzde 68.1, ortalama oda fiyatı yüzde 11.4 artışla 80.1 euro, oda gelirleri ise yüzde 13.8 artışla 54.5 euro oldu.