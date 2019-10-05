500 adet çiftçi marketi açılacak

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, “15 tane mağazamız var. Bu sayıyı yıl sonunda 50’ye, 2 yıl içinde 500’e çıkartacağız” dedi.

Poyraz, Ankara Ulus’taki mağazayı gezdirirken Milliyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

BÜYÜK İLLERDEN BAŞLAYACAK: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlerimizden başlayarak yeni mağazalar açacağız. Ürünlerimizi 26 bin özel sektör mağazasında da satıyoruz. Kooperatif dönüşüm projesi başlattık. Rol model olmak istiyoruz. Tüketiciyle bağ kurduktan sonra pazar oluşturacağız. Çiftçilerimiz de 1-2 sene önceden planlayıp piyasanın ihtiyacı olan ürünleri sözleşmeli üretirse fiyat dalgalanmaları minimize olacak.”

KOOPERATİF-MARKETLER GELİYOR: Türkiye genelinde 1625 kooperatifimiz var. Tüketiciler temel ihtiyaç malzemelerini bu kooperatiflerden de bulabilir. 1625 kooperatifimizin 500 tanesini kooperatif-market türü yapılandıracağız. Tüm vatandaşların yararlanmasını sağlayacağız.

HAMMADDE TEMİN EDİP ÜRETTİRİYORUZ: 30 firmaya hammadde verip işlettiriyoruz. 30 bin ton domates aldık. Bir salça fabrikasıyla konuştuk, markamızla piyasaya sunuyoruz. Üreticiden aldığımız çayı Karadenizli bir üretici kooperatifinin fabrikasında işletiyoruz.

MÜŞTERİSİNİ KAYBEDER: Ortaklardan ürün alımımız 1.5 milyar liraya çıktı. 250 milyar liralık tarımsal hasılanın yüzde 5’i olarak görülse de piyasayı regüle etmek için önemli büyüklük. Nohutu biz aldığımızda tüccar ister istemez bizim fiyatlarımızın üzerine çıkıyor. Bir başka market de buradaki fiyatların üzerine çıkarsa müşterisini kaybeder.

BİZDEN UCUZA GETİREMEZ: Tek belirleyici olan fiyat olmamalı, işin doğallığı, kalitesi de önemli. Nohutun kalibresi, pirincin çeşitleri var. Çiftçiden aldığımız ürünü doğrudan doğruya işleyip işlettiğimiz için bizden daha düşük maliyetli marketin getirme şansı yok.

KADIN ÜRÜNLERİNE DESTEK: 900’e yakın ürünümüz var. 350’si bize ait. Geri kalanları da bizim gibi kooperatiflerin oluşturduğu ürünler. Kadın kooperatiflerini de destekliyoruz. Yöresel ürünleri büyükşehirlere taşıyoruz.