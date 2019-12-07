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    HaberlerEkonomi Haberleri 500 milyon euro’luk kredi anlaşması
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    07.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    500 milyon euro’luk kredi anlaşması

    Turkcell, yurtdışındaki yatırımcılar ve kredi kuruluşlarından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

    500 milyon euro’luk kredi anlaşması

    Bireysel ve kurumsal müşterilerinin artan dijitalleşme talebini karşılamak için çalışmalarını aralıksız sürdüren Turkcell, altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere Çin Kalkınma Bankası’yla 8 yıl vadeli bir krediye ilişkin mutabakat anlaşması imzaladı. 500 milyon euro tutarındaki kredinin Çinli tedarikçilerden yapılacak donanım ve ekipman alımlarının finansmanı için kullanılması planlanıyor. Üç yıl boyunca kullanılabilecek olan bu kredinin, kullanım süresi boyunca geri ödemesi olmayacak ve toplamda 8 yıllık vadede geri ödenecek. 

    Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, mevcut teknolojileriyle beraber 5G çalışmalarının hızlandığı bu günlerde finansman tarafında da hazır olmanın planlarını yaptıklarını belirtti.

    Güven göstergesi

    Yılmaz, “Amacımız nihai kredi anlaşmasını gelecek yılın ilk çeyreğinde imzalayarak hem mevcut alımlarımızı hem de ileride oluşabilecek 5G alımlarımızı bu krediden karşılamak” dedi. Yılmaz, krediyi ülkeye ve şirkete olan güvenin güçlü bir göstergesi olarak niteledi.

     

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