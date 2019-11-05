500 TL'ye satılıyor!

Karadeniz'de nadir avlanan kırlangıç balığı, Sinop'ta kıyı balıkçılarının ağına takıldı. 5'er kilo ağırlığındaki 2 balık, konulduğu tezgahta 500'er TL'ye satışa sunuldu. Sinoplu balıkçı Eşref Balyemez, kırlangıç balığının alıcısının restoranlar olduğunu belirterek, "Balık biraz pahalı olduğu için genelde restoranlar ve oteller alıyor. Hatta fazla tutulan olursa il dışına yolluyoruz. Bir tanesi 5 kilo geliyor. Bu balığın çorbası ve buğulaması çok lezzetli oluyor. Ama isteyen şiş ızgara da yapıp yiyebilir” dedi.