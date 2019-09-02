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    HaberlerEkonomi51’nci ATAK teslim edildi
    02.09.2019 - 07:50

    51’nci ATAK teslim edildi

    51’nci ATAK teslim edildi

    Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla T129 Atak helikopterinin 51’incisinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildiğini duyurdu. Demir, helikopterin özelliklerinin yer aldığı videoyu da paylaştı. Demir, sosyal medya hesabından “Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda güvenlik güçlerimize yakın hava desteği veren T129 Atak helikopterimizin 51’incisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim ettik. T129’un motorunu yerlileştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz” notuyla bir paylaşım yaptı. T129 Atak helikopterinin özelliklerinin anlatıldığı videonun da yer aldığı paylaşımda helikopterin özelliklerine yer verildi.
    l ANKARA Milliyet

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