52 milyon TL Big Bang desteği

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent bünyesindeki erken aşama kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen ‘Big Bang Start-up Challenge’da girişimcilere 52 milyon TL’lik destek sağlandı.



Bu yıl sekizincisi düzenlenen etkinlikte, ilk kez Türkiye dışında 30 farklı ülkeden de başvuru alındı. Big Bang’te sahneye çıkmaya hak kazanan 20 finalist ve bazı yarı finalist gruplarla ikinci tur yatırımlarını alan İTÜ Çekirdek girişimleriyle birlikte 52 milyon TL’lik kaynağa ulaşıldı. 52 milyon TL’nin yaklaşık 48 milyon TL’si yatırım olarak girişimcilerle buluşurken, 2019 Türkiye girişimcilik ekosisteminin ilk 3 çeyreğinde alınan yatırımın yarısı yalnızca bir gecede dağıtılmış oldu.



Ev sahibi İTÜ Arı Teknokent, beş girişime İTÜ Çekirdek kapalı ofis ödülü, üç girişime ise Innogate ödülü verirken, diğer girişimlere ise İTÜ Magnet ve açık ofis ödülleri verdiğini duyurdu. Ayrıca Elginkan Vakfı, İstanbul Sanayi Odası, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği(OİB), Enerjisa, Anadolu Efes, Agito, Allianz, Anadolu Sigorta, Petkim, 3M ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) de geleceğin girişimlerine destek oldu. İlk 20’de yer alan girişimler arasında aldıkları ödül, nakit ve yatırımla ilk üçte yer almaya hak kazanan girişimler 4 milyon 225 bin TL ile Parxlab, 567 bin TL ile Sensemore ve 545 bin TL ile Earnado oldu.



Etkinlikte Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp konuşma yaptı.



Demirören’den 250 bin TL’lik ödül









Milliyet Gazetesi ve Demirören Teknoloji de Big Bang Start-up Challenge’ta 5 şirkete 250 bin TL değerinde ödül dağıttı. 5 girişime 50 bin TL’lik ödül verildi. Bu girişimler Gamitive, image4io, Ludens Robo Advisory, Moblobi ve Torever oldu. Girişimciler ödüllerini Demirören Teknoloji ve Milliyet Genel Müdür Yardımcısı Seval Üçler’in elinden aldı.









Boş park yerini gösteriyor



En çok yatırımı alan Parxlab, sürücülere cep telefonu üzerinden boş park yerini gösteren bir uygulama. Makine mühendisi Berk Şahin ile arkadaşları Taha Şahin ve Halil Bakırcı tarafından kuruldu.



ODTÜ Teknokent’te bulunan ofislerinde çalışmaya başlayan arkadaşlar, TÜBİTAK’tan aldıkları destekle sürücülere boş park alanlarını gösteren ve otopark işletmelerini daha verimli hale getiren bir sistem hazırladı.