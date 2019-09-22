52 milyon turist hedefi tutacak

Ersoy, dünyada ‘cavea’sı (oturma yerleri) ve sahne binası bütün olarak yapılmış ender Roma mimarisi arasında yer alan Aspendos Antik Tiyatrosu’nu ziyaret etti. Ersoy, “Tüm sezon iyi gitti. İşte kişi sayısı arttıkça gelirler, kişi başı gecelik gelirler de artmaya başlıyor” dedi.

2023 stratejisi

Gelen turist sayısı ve gelirlerin artmasının birbirini takip eden zincir olduğuna değinen Ersoy, turizm sezonunun plana uygun bir şekilde gittiğini bildirdi.

Ersoy, 27 Eylül’de detaylı bir sunum yapacaklarını belirterek, “2023 turizm stratejisiyle ilgili detaylı sunum yapacağız. Sunumdan sonra herkes konuya daha net hakim olacak. Neyi, nasıl planladığımızı, nasıl geliştireceğimizi herkes dana net görecek. Biz eminiz, yani rakamları yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

Aspendos Su Kemerleri’ni de inceleyerek, kazı başkanları ve yetkililerden bilgi alan Ersoy, kazı başkanlarının ilave kazı bütçeleri ve kazı genişletmeleriyle ilgili bazı taleplerinin olduğunu söyledi. Aspendos Su Kemerleri’nde yapılması gerekenleri tespit ettiklerini anlatan Ersoy, şunları belirtti:

“Onaylayacağız, gündeme alacağız. Hem restorasyon hem kazı, ikisi beraber yürüyecek. Burada biraz uzun ve maliyetli dört yıl sürecek bir iş. Ama onu da programa alma kararı aldık. Şimdi evraklarını tamamlayacaklar, gönderecekler, programa alacağız.”

Ersoy, Silyon Antik Kentine de ziyarette bulundu.

Turizm Bakanı Ersoy, Aspendos’ta incelemelerde bulundu.