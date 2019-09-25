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    HaberlerEkonomi‘525 milyon TL’lik yeni sertifika ihracı
    25.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘525 milyon TL’lik yeni sertifika ihracı

    Vakıf Katılım, iştiraki olan Vakıf Varlık Kiralama AŞ. aracılığıyla 525 milyon TL tutarında, 48 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracını gerçekleştirdi.

    ‘525 milyon TL’lik yeni sertifika ihracı

    Vakıf Katılım’dan yapılan açıklamaya göre banka iştiraki Vakıf Varlık Kiralama AŞ. aracılığı ile 19 Eylül 2019’da 525 milyon TL tutarında, 48 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, temel misyonlarının sektördeki mevcut pastadan pay alarak büyümek olmadığını, sektörü ve dolayısıyla Türk ekonomisini daha da büyütmek olarak gördüklerini belirtti.

    Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem yurt içinden hem yurt dışından daha fazla yatırımcıya ulaşarak onları katılım bankacılığı sistemimize dahil etmek, fonlama kaynaklarımızı çeşitlendirmek ve topladığımız fonları daha fazla kişiye ulaştırmak için büyük bir gayretle çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu misyon doğrultusunda 19 Eylül’de gerçekleşen ihracımızla birlikte 2019 yılındaki 24 tertip ihracımızla nitelikli yatırımcılarımızdan toplamda yaklaşık 5,6 milyar TL’lik fon sağladık ve şu anda tedavülde yaklaşık 2 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor.”

     

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