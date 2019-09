5G altyapısını ortak kuralım

Erkan, “Önümüzde bir 5G çağı var. 5G sadece bir mobil teknoloji değil, aslında tüm sektörlerin uçtan uca dijitalleşmesi demek. Türkiye’nin 5G ile birlikte yeni bir sıçrama yapabileceğine inanıyorum. O nedenle bizim ortak altyapı, fiber gibi konuları bir an önce çözüme kavuşturup ortak altyapı üzerine neler yapabiliriz, ona bakmamız lazım” diye konuştu.



Londra’da Dünya Mobil Operatörler Birliği’nin (GSMA) merkezini ziyaret eden Erkan, gazetecilere açıklamalarda bulundu. 5G için fiber ve ortak altyapının önemine dikkat çeken Erkan, şirket olarak 5G’nin yanı sıra yapay zekâ, robotik teknolojiler, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri, akıllı teknolojiler, siber güvenlik ve bulut teknolojilerine odaklandıklarının altını çizdi. Erkan, “5G ile ekonomi uçtan uca dijital hale gelecek, bu da ülkemiz için çok önemli fırsatlar barındırıyor” dedi.



15 milyar dolar



Ziyarette GSMA’in üst yönetimiyle bir araya gelen Erkan, birliğin çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada, Turkcell’in çalışmaları ve 5G alanında yapılması gerekenleri anlattı. Ülke ekonomisinin kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlayacak yöntemlerle ortak fiber altyapısının hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Erkan, sözlerine söFAyle devam etti:



“Türkiye’nin bugünkünün 15-20 katı fibere yatırım yapması lazım. Türkiye’de bunu yapabilecek üç operatör var. Bu üç operatör bunu ayrı ayrı yaparsa, toplam 15 milyar dolarla, her birinin beşer milyar dolar civarında bir yatırım yapması lazım. Halbuki biz bu yatırımı kolektif şekilde yapabilirsek 3-4 milyar dolara bu problemi çözebiliriz” ifadelerini kullandı.



5G FIRSATI



Murat Erkan, “5G’de hem Türkiye’de hem de dünya çapında ilkleri hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Hatta son olarak İstanbul Tepebaşı’ndaki mağazamızda 5G’yi cep telefonlarıyla buluşturarak 2.2Gbps hızı aşıp dünya rekoru kırdık. 5G’nin her ülkede eş zamanlı olarak hayata geçemeyecek olması bu alandaki rekabeti daha da önemli hale getiriyor. Global ölçekte hazırlanan raporlardaki öngörüye göre 2024 yılına kadar 1.9 milyar aboneyle, dünyadaki popülasyonun yüzde 22’sinin 5G kullanması bekleniyor. Türkiye bu yüzden 5G fırsatını değere dönüştürmeli” diye konuştu.