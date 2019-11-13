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    HaberlerEkonomi Haberleri6 milyar TL’lik servis geliri yazdı
    13.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    6 milyar TL’lik servis geliri yazdı

    Vodafone Türkiye, 2019’un ilk mali yarı yılında büyümesini sürdürdüğünü duyurdu. Nisan-Eylül 2019 dönemine ait ilk yarıyıl sonuçlarını açıklayan şirket, servis gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.6 artırdı. Servis gelirleri 6 milyar TL’ye ulaştı.

    6 milyar TL’lik servis geliri yazdı

    Şirketin, 2019-20 mali yılının ilk yarısında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32.6 artışla 2 milyar TL’ye yükseldi. Mobil abone sayısı da bir önceki çeyreğe göre 310 bin net artışla 24.1 milyon oldu.

    M2M dahil toplam mobil abone sayısı ise 25.8 milyona ulaştı. Şirketin, faturalı abone sayısı mali yılının ilk yarısında 14 milyona çıkarak toplam abone bazının yüzde 58.2’sine ulaştı. Vodafone’un 4.5G abone sayısı da mali yarıyıl sonu itibariyle 16 milyon olarak gerçekleşti.

    Yatırım yaptık

    Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, dijitalleşmeyi bir memleket meselesi olarak gördüklerini belirterek, “Fiber yatırımları, altyapı paylaşımı ve yerli 5G ekosistemi oluşturulması gibi ivedilikle ele alınması gereken pek çok konu var. Bu alanlarda ilerleme kaydetmek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Türkiye’nin potansiyeline olan inancımız sürüyor. Bu inançla, 2019-20 mali yılının ilk 6 ayında 733 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik” dedi.

     

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