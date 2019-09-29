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    HaberlerEkonomi600 milyonun yeni pabucu bu fuarda
    29.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    600 milyonun yeni pabucu bu fuarda

    Türkiye ve Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük fuarı olan Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı (AYMOD), 62’nci kez görücüye çıkıyor.

    600 milyonun yeni pabucu bu fuarda

    CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği’nin (TASD) iş birliği ve Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı’nın (TASEV) destekleri ile düzenlenen AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, 2-5 Ekim 2019’da CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

    Dünya nüfusunun yüzde 12’sine ayakkabı satan 500’e yakın firmanın 1000’in üzerinde markasını sergileyeceği fuara, 5 bini yabancı olmak üzere 30 binin üzerinde profesyonel alıcının katılımı bekleniyor. AYMOD, başta Türkiye olmak üzere Rusya, Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, İran, Irak ve Ürdün gibi yakın coğrafyada yaşayan 600 milyona yakın insanın ayakkabı ihtiyacını karşılar nitelikte bulunuyor.

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