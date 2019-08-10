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    HaberlerEkonomi7 günde 34 bin kişi ‘0.99’luk krediye başvurdu
    10.08.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    7 günde 34 bin kişi ‘0.99’luk krediye başvurdu

    Kamu bankalarının konut kredisi faizlerindeki indirimleri sonrası kredi başvurusunda bulunan kişi sayısı 34 bini geçti. 7 iş gününde toplanan rekor seviyedeki konut kredisi başvurularının toplam tutarı 5.9 milyar liraya ulaştı.

    7 günde 34 bin kişi ‘0.99’luk krediye başvurdu

    Başvuru sayısı ve tutarının, bu kadar kısa bir zaman diliminde ulaşılmış en yüksek seviyeye işaret ettiğini ifade eden kaynaklar, talebin bayram tatili sonrasında da devam edebileceğini tahmin etti.

    Sıra özel bankalarda

    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ay başında konut faiz oranlarında indirime giderek, ikinci el dahil tüm konutlar için aylık faizi yüzde 0.99’dan başlayan oranlara düşürürken, vadeleri de kamu bankalarının tarihinde ilk kez 120 aydan 180 aya kadar yükseltmişti.

    Türkiye ekonomisindeki dengelenme sürecine paralel enflasyondaki gerileme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim sürecine girmesiyle bankalar mevduat ve kredi faiz oranlarını düşürmeye başlamıştı.

    Analistler, faiz oranlarındaki gerilemenin devam etmesinin beklendiğini belirterek, kamu bankalarından sonra özel bankaların da faizlerde  düşüş sürecini başlatacağını ve böylece kredi pazarının daha da büyüyeceğini ifade etti.

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