7 milyon ton buğday ithal edildi

Türkiye yılda 20 milyon ton buğday tüketiyor. İhraç edilen tarım ürünlerinde ise ilk sırayı fındık aldı. Bu dönemde 958 milyon dolar tutarında 150 bin ton fındık ihraç edildi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), yayınladığı rapora göre gıda ve tarım ürünlerinde en çok ihracat yapılan ülkeler Irak (2 milyar dolar), Almanya (1,1 milyar dolar) ve İtalya (700 milyon dolar) oldu.

En çok ithalat yapılan ülkeler ise Rusya Federasyonu (2 milyar dolar), Ukrayna (1,1 milyar dolar) ve Brezilya (900 milyon dolar) olarak sıralandı.