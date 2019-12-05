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    HaberlerEkonomi Haberleri 7 milyon ton buğday ithal edildi
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    05.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    7 milyon ton buğday ithal edildi

    Türkiye 2019’un 10 ayında 1.5 milyar dolar tutarında 6.7 milyon ton buğday ithal etti. İthal edilen buğday miktarı Türkiye’nin yıllık tüketiminin üçte birine denk geliyor.

    7 milyon ton buğday ithal edildi

    Türkiye yılda 20 milyon ton buğday tüketiyor. İhraç edilen tarım ürünlerinde ise ilk sırayı fındık aldı. Bu dönemde 958 milyon dolar tutarında 150 bin ton fındık ihraç edildi.

    Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), yayınladığı rapora göre  gıda ve tarım ürünlerinde en çok ihracat  yapılan ülkeler Irak (2 milyar dolar), Almanya (1,1 milyar dolar) ve İtalya (700  milyon dolar) oldu.

    En çok ithalat yapılan ülkeler ise Rusya Federasyonu (2 milyar dolar), Ukrayna (1,1 milyar dolar) ve Brezilya (900 milyon dolar) olarak sıralandı.

    7 milyon ton buğday ithal edildi

     

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