74. yılında % 10 büyüyecek

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, “Yaşar Topluluğu olarak son 5 yılda 1.4 milyar lira yatırım yaptık. Önümüzdeki dönemde yarattığımız kapasitelerimizi verimli kullanarak var olduğumuz sektörlerde daha da büyümeye devam edeceğiz. Yaşar Topluluğu olarak üretim ve hizmet iş kollarındaki potansiyelimizin farkındayız. 2020 yılında bu potansiyeli ortaya çıkarmak için daha çok çalışacağız. En son faaliyete geçirdiğimiz Hadaf Foods üretim tesisimizde endüstri 4.0 teknolojisi kullanıyoruz. Bu vizyonla önümüzdeki bu gelişimi diğer şirketlerimizde de kullanmaya başlayacağız” diye konuştu.



3 büyük yatırım



Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş ise, 2019’da yüzde 10 civarında büyüme gerçekleştireceklerini öngördüklerini ifade etti. Aktaş, “2019’da İstanbul Yaşar İş ve Lojistik Merkezi, Çamlı Yem Turgutlu Fabrikası ve Yaşar Topluluğu’nun ilk yurt dışı gıda yatırımı Hadaf Foods Fabrikası olmak üzere 3 büyük yatırım yaptık. 5 Arge Merkezimiz var. Bu güçle birim değeri yüksek ürün payını arttırmayı planlıyoruz” diye konuştu.