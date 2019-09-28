75 milyon turist 65 milyar $ gelir

Turizmde sağlanan ataklar ve arka arkaya gelen rekorlar; Türkiye’nin 2023 turizm hedefinin revize edilmesini sağladı. Daha önce ‘50 milyon turist, 50 milyar dolar turizm geliri’ hedefi koyan Türkiye, 2023’e ‘75 milyon turist, 65 milyar dolar turizm geliri’ hedefiyle yürüyecek. Dünya Turizm Örgütü’nün 2019 yılı verilerine göre Türkiye’nin turist sayısı bakımından 6’ncı, gelir bakımından 14’üncü sıraya yerleştiğini vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye’nin olağanüstü çeşitlilikte seyahat fırsatları sunan bir dünya markası olduğunu kaydetti. Turizmi Türkiye’nin stratejik sektörlerinden biri haline getirmeyi hedefleyen 2023 Turizm Stratejisine göre Türkiye, turizmde ilk defa sürdürülebilir ve gelir odaklı bir büyüme modeline geçiyor.



Bakan Ersoy, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, ‘Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi’ni açıkladı.









Üst lige çıkacağız



2023 Turizm Stratejisi ile Türkiye’yi ağırladığı turist sayısı ve elde ettiği gelir miktarıyla küresel turizm pazarında bir üst lige çıkaracaklarını belirten Bakan Ersoy, “2023 yılında ülkemizi 75 milyondan fazla turistin ziyaret etmesini ve 65 milyar dolarlık turizm geliri elde etmeyi hedefliyoruz. Bunu, turist başına ortalama harcamayı artırıp gecelik ortalama 86 dolarlık harcama seviyesine ulaşarak yapmayı planlıyoruz” dedi.



Ziyaretçi başına gelirin 2023’te 867 dolar olmasının hedeflendiğini dile getiren Ersoy, “Bizim artık kişi başı gelire değil, kişi başı gecelik gelire konsantre olmamız lazım. Türkiye, bizim en çok konsantre olduğumuz ve bundan sonra sayısı çok daha hızlı artacak yabancı turistlerin gecelik harcamalarında ciddi bir düzelme trendine girdi. Özellikle konaklama sektöründe belli dolulukları yakaladıktan sonra fiyatların ve gecelik gelirlerin çok daha hızlı arttığını hep beraber gözlemleyeceğiz” diye konuştu.



220 milyon dolar



Dünya genelinde rakip ülkelerin uzun yıllardır turizm tanıtım ve gelişimi için tek elden çalışan ajans modelini kullandığını hatırlatan Bakan Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile tanıtım çalışmalarının çok sağlıklı yürütüleceğini dile getirdi.









Bakan Ersoy, “2018 yılında 18 milyon dolar olan bakanlık tanıtım bütçesini, 2019’da 72 milyon dolara çıkardık. 2020 yılında ise bakanlığımız ve yeni kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte tanıtım bütçesini 180 milyon dolara taşımayı hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda 2023 yılında 220 milyon dolarlık tanıtım bütçesine ulaşmak için çalışacağız” diye konuştu.



Hedef pazarlar katlanacak



2019 sonu itibariyle Uzakdoğu’dan 1.1 milyon, Orta Avrupa’dan 2.8 milyon, Amerika kıtasından 1.1 milyon turist bekleniyor. Bu turist sayılarının 2023 yılında Uzakdoğu’dan 4 milyon, Orta Avrupa’dan 4.5 milyon, Amerika kıtasından ise 3 milyon seviyesine gelmesi bekleniyor.