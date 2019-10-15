‘75 milyon turist hedefi rahat tutar’

Turizm sektörünün zinde olduğuna dikkati çeken Bağlıkaya, “Ülkemizde dünya ile rekabet edebilecek en önemli sektör turizm. Turizm, stratejik bir sektör. Cari açığın neredeyse tamamını kapatabilecek bir döviz girdisine sahip olma potansiyeli var. Bunu da çok yakında gerçekleştirecek” diye konuştu.



‘Rekorlara hazırız’



Bağlıkaya, sektör olarak yeni turist rekorlarına hazır olduklarını belirterek, şöyle konuştu:



“Turizmde artık hem sezonu uzatmalıyız, hem de pazar çeşitliliğini artırmalıyız. Ürünümüz çok güzel. Operatörlerimiz son derece iyi. Bütün pazarlarda inanılmaz işler yapılıyor. Konaklama sektörümüz yeni. Hizmet kalitemiz belli. Fiyat kalite dengesine baktığımızda Avrupa’da bizimle rekabet edebilecek başka bir ülke yok. Hedefleri inşallah daha yüksek gelirli döviz girdisiyle tutturabiliriz.”