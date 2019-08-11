8.3 milyar TL ödedi işlemde rekor kırdı

Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, “Kurban bayramı öncesinde son 2 günde 7 milyon vatandaşımıza emekli ikramiye ödemeleri, kamu maaş çalışanı ödemeleri ve öğrenci burs ödemeleri olmak üzere 8,3 milyar TL ödeme gerçekleştirdik. Bu süre içerisinde gerçekleştirilen ödeme ve işlem sayıları Ziraat Bankası’nın operasyonel süreç yönetimi ve kabiliyetinin neticesidir” dedi.

8-9 Ağustos’ta...

Ziraat Bankası’ndan ilgili dönemde şubeler 08.00’dan itibaren faaliyete başlamıştı. Kırbaş, “İkramiye ve kamu çalışan maaş ödemelerinin gerçekleştiği 8-9 Ağustos tarihlerinde tüm kanallarımızda 15,5 milyon adet müşteri işlemi gerçekleştirilirken, bunun 2 milyon adedini şube kanalını tercih eden müşteri işlemleri oluşturdu” diye konuştu.

2 günde ATM’lerde 6.7 milyon işlem aşıldı

Müşterilerinin ağırlıkla kullandıkları bir diğer kanalın ATM’ler olduğuna işaret eden Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, şöyle konuştu:

“ATM’lerimizden 2 günde 6,7 milyon adet işlem gerçekleştirildi. ATM’lerimizden ücretsiz para çekme imkanına sahip Ortak ATM Platformu’na dahil Kamu ve Kamu Katılım Bankaları müşterileri de hizmet kalitemizden faydalanma imkanı buldular. Şubelerin erken açılması uygulamasına Kurban Bayramı sonrasında da 15 Ağustos Perşembe ve 19 Ağustos Pazartesi de devam edeceğiz.”

Kırbaş, bankada hizmet kanallarının tek merkezden yönetildiğini belirterek, Ziraat Mobil uygulaması kanalındaki aktif müşteri sayısının 8 milyona yaklaştığını bildirdi.