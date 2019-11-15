8 bin ton balık yedirecek

Carrefoursa Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, balığın cirolarındaki payının yüzde 3.5 olduğunu belirterek, “Türkiye’de balık tüketimini artırmak için çalışıyoruz.

Satın alma hacmini artırdık, balık reyonlarını yeniledik. Kültür balıkçılığını destekleyerek reyonlarımızda yılın 12 ayı 60-70 çeşit balık getiriyoruz.

Bu yıl 25 yeni reyon yatırımıyla balık ve deniz mahsulü sattığımız market sayısını 184’e çıkardık. Yıl sonuna kadar 8 bin ton balık ve deniz mahsulü satışı hedefliyoruz” dedi.

70 çeşit sunuyor

Yılın 12 ayı müşterilerine en az 60-70 çeşit balık sunabildiklerini dile getiren Kartallıoğlu, gelecek yıl balık reyonlarının sayısını 200’e çıkartmak istediklerini, balık operasyonlarında 22’si su ürünleri mühendisi olmak üzere 385 kişinin görev yaptığını aktardı.

Kartallıoğlu, geçen yıl en çok balık satışı yaptıkları illerin İstanbul, Adana, Mersin, Antalya, Bodrum ve Konya olduğunu belirterek, “Mevsiminde en çok hamsi, istavrit, lüfer ve palamut tercih edilirken mevsim dışı çipura, levrek ve somon tercih ediliyor. Mevsim balıkları açısından geçen sene en çok sattığımız ürün 850 tonla palamut oldu. Çipura, levrek ve somon ise her ay en çok satanlar listesinin başında. Bu 3 ürün yıllık ortalama 5500 ton satışa sahip” dedi.

Kartallıoğlu, kültür balıkçılığına verdikleri destekle balığın 12 ay bulunabilen bir besin kaynağı haline geldiğini de ifade ederek, şunları söyledi:

“Türkiye’de hala kişibaşı balık tüketimi 7 - 8 kilogram. Bu Avrupa’da 25 kilogram. Son derece sağlıklı olan balığın tüketimi gittikçe artıyor. Karadeniz Bölgesi bu anlamda çok özel, kişibaşı 25 kilogram balık tüketiliyor.

Bu tüketim İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da 1-2 kilogramlara kadar düşüyor.”

Canlı kara midye satmaya başladı

Kutay Kartallıoğlu, yıl sonu yaklaşırken hedeflerinin çoğuna ulaştıklarını da kaydederek, “Geldiğimiz noktada pazardan önemli bir pay alıyoruz. Bunu tamamen kendi metrekaremizde satış performansımızı artırarak gerçekleştirdik” dedi.

Günümüzde kabuklu deniz mahsullerine ilginin arttığını dile getiren Kartallıoğlu, “Özellikle de bir sokak lezzeti olan midyeye talep arttı. Güvenli çiftlik midyelerini reyonlarımızda satışa sunmak için bir yıldır yerinde süreci takip ediyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izlemesi sonucu onay vermiş olduğu Erdek açıklarındaki midye yetiştiricilik tesislerinden midye almaya başladık. Böylece canlı kara midye satışı gerçekleştiriyoruz” dedi.