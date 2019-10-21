8 TL’ye detaylı hasar raporu

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında 16 Kasım 2017’de ‘Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol’ imzalanmıştı.

Protokol kapsamında PTT tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça karşılaşılan ‘kilometre sıfırlanması’ konusundaki mağduriyetler giderildi.

Sorgulama yapmak isteyenler, araçların plaka veya şasi numarasını sisteme girerek 6 lira bedelle inceleyebiliyor.

Araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin en güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlayan uygulamayı bugüne kadar yaklaşık 1.5 milyon kişi kullandı.

Araç muayene bilgisi

İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene bilgilerine, PTT Bank internet bankacılığıyla, PTT Bank müşterisi olmayanlar ise üyelik zorunluluğu olmadan e-ticaret platformu ‘www.epttavm.com’ ve ‘HGS-Online Bakiye Yükle’ uygulamasından ulaşabiliyor.