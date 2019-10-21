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    Haberler Ekonomi8 TL’ye detaylı hasar raporu
    21.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    8 TL’ye detaylı hasar raporu

    PTT, ikinci el araçların kilometre bilgilerinin ardından hasar kaydına ilişkin verileri de paylaşıma açtı. Her biri ayrı ayrı 8 lira olmak üzere Araç Hasar Sorgulama, Araç Hasar Detay Sorgulama ve Araç Değişen Parça Sorgulama şeklinde verilen hizmete, PTT Bank internet bankacılığı üzerinden erişilebiliyor.

    8 TL’ye detaylı hasar raporu

    Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında 16 Kasım 2017’de ‘Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol’ imzalanmıştı.
    Protokol kapsamında PTT tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça karşılaşılan ‘kilometre sıfırlanması’ konusundaki mağduriyetler giderildi.

    Sorgulama yapmak isteyenler, araçların plaka veya şasi numarasını sisteme girerek 6 lira bedelle inceleyebiliyor.

    Araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin en güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlayan uygulamayı bugüne kadar yaklaşık 1.5 milyon kişi kullandı.

    8 TL’ye detaylı hasar raporu

    Araç muayene bilgisi

    İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene bilgilerine, PTT Bank internet bankacılığıyla, PTT Bank müşterisi olmayanlar ise üyelik zorunluluğu olmadan e-ticaret platformu ‘www.epttavm.com’ ve ‘HGS-Online Bakiye Yükle’ uygulamasından ulaşabiliyor.

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