8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi yarın Ankara'da başlayacak

TÜREB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8'incisi yapılacak kongrede, rüzgar sektörü; yatırım, teknoloji ve Ar-Ge dahil olmak üzere birçok boyutuyla ele alınacak.

Kongre kapsamında, rüzgar sektörünün gelişimine destek sağlayacak yeni Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) açıklanması, rüzgarda yeni stratejik yol haritası ve yan sanayinin geliştirilmesi ana başlıklarına odaklanılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun katkılarıyla yapılacak kongrede, farklı oturumlar ve yuvarlak masa toplantılarıyla sektörün sorunları, potansiyeli ve gelecek dönem beklentileri masaya yatırılacak.

Kongrede, rüzgar alanındaki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) uygulamaları, kapasite tahsis modelleri, rüzgarda tedarik zinciri, verimlilik, özsermaye ve finansman konuları da tartışılacak.