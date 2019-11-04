BİST99.3150,87EURO6,37-0,16USD5,70-0,11ALTIN277,34-0,20
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi yarın Ankara'da başlayacak
    04.11.2019 - 09:38 | | AA

    8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi yarın Ankara'da başlayacak

    Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğince (TÜREB) düzenlenen 8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK), 5-6 Kasım'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

    8. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi yarın Ankara'da başlayacak

     

    TÜREB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 8'incisi yapılacak kongrede, rüzgar sektörü; yatırım, teknoloji ve Ar-Ge dahil olmak üzere birçok boyutuyla ele alınacak.

    Kongre kapsamında, rüzgar sektörünün gelişimine destek sağlayacak yeni Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) açıklanması, rüzgarda yeni stratejik yol haritası ve yan sanayinin geliştirilmesi ana başlıklarına odaklanılacak.

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun katkılarıyla yapılacak kongrede, farklı oturumlar ve yuvarlak masa toplantılarıyla sektörün sorunları, potansiyeli ve gelecek dönem beklentileri masaya yatırılacak.

    Kongrede, rüzgar alanındaki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) uygulamaları, kapasite tahsis modelleri, rüzgarda tedarik zinciri, verimlilik, özsermaye ve finansman konuları da tartışılacak.

     

      Çekiçli banka soygunu girişimi kameradaAdana'da çekiç ile bankanın camını kırıp bıçakla çevredeki vatandaşları tehdit ederek bankayı soymaya çalışan bir kişi, özel güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildi. Soygun anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
      daha fazla video için

      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kimse Bilmez 21. yeni bölüm fragmanı... Duygu kaçırıldı

      Kimse Bilmez 21. yeni bölüm fragmanı... Duygu kaçırıldı

      10 Kasım şiirleri | En güzel ve anlamlı Atatürk sözleri

      10 Kasım şiirleri | En güzel ve anlamlı Atatürk sözleri

      e okul giriş | e okul vbs giriş sayfası (Veli Bilgilendirme Sistemi)

      e okul giriş | e okul vbs giriş sayfası (Veli Bilgilendirme Sistemi)

      Didim'de 46 kaçak göçmen yakalandı

      Didim'de 46 kaçak göçmen yakalandı

      Sıradaki Haber