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    HaberlerEkonomi80 çeşit peynire ‘babalık’ yapıyor
    24.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    80 çeşit peynire ‘babalık’ yapıyor

    Türkiye’nin yöresel peynirleri konusunda 20 yılı aşkın bir süredir çalışan, Anadolu’yu köy köy gezerek peynir envanteri çıkaran Mehmet Keskin, yerel ürünleri Peynirci Baba Yöresel Kahvaltılık Marketlerinde tüketiciye sunuyor.

    80 çeşit peynire ‘babalık’ yapıyor

    Türkiye’nin değişik illerinden 80’in üzerinde peynir türünü keşfettiklerini söyleyen Peynirci Baba Yöresel Kahvaltılık Marketleri Genel Müdürü Mehmet Keskin şu bilgileri verdi:

    80 çeşit peynire ‘babalık’ yapıyor



    “Unutulmaya yüz tutan peynirleri üreten işletmelerin ayakta kalması için bir iş modeli sunuyoruz. Onlar bizim istediğimiz hijyen, kalite ve lezzet standartlarında peynir üretiyor, biz de 90 marketimizde onların ürünlerini satıyoruz. Nüfusumuzun çok azının tattığı ve adını bildiği peynirleri keşfettik. Örneğin Erzurum Göğermiş Peyniri’ni üreten bir üretici bulduk. Yılda 300 ton peynir alıyoruz bu üreticiden. Üretiminin yüzde 90’ını Peynirci Baba için yapıyor. Erzincan Keçi Derisi Tulum Peynirini ise yıllık 150 ton alıyoruz. Bu işletmenin de yüzde 80’i Peynirci Baba marketleri için çalışıyor.”

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