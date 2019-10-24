80 çeşit peynire ‘babalık’ yapıyor

Türkiye’nin değişik illerinden 80’in üzerinde peynir türünü keşfettiklerini söyleyen Peynirci Baba Yöresel Kahvaltılık Marketleri Genel Müdürü Mehmet Keskin şu bilgileri verdi:









“Unutulmaya yüz tutan peynirleri üreten işletmelerin ayakta kalması için bir iş modeli sunuyoruz. Onlar bizim istediğimiz hijyen, kalite ve lezzet standartlarında peynir üretiyor, biz de 90 marketimizde onların ürünlerini satıyoruz. Nüfusumuzun çok azının tattığı ve adını bildiği peynirleri keşfettik. Örneğin Erzurum Göğermiş Peyniri’ni üreten bir üretici bulduk. Yılda 300 ton peynir alıyoruz bu üreticiden. Üretiminin yüzde 90’ını Peynirci Baba için yapıyor. Erzincan Keçi Derisi Tulum Peynirini ise yıllık 150 ton alıyoruz. Bu işletmenin de yüzde 80’i Peynirci Baba marketleri için çalışıyor.”