80 kilo trüf mantarı milyonluk e-ihale’de

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu trüf mantarları “www.eihale.gov.tr” adresi üzerinden bugün ihaleye çıkarılacak.

İhale bir gün sürecek, mantarların satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin lira olarak belirlendi.

Piyasada kilogram fiyatı 2 bin euro olan trüf mantarının ihalesinde, yaklaşık 80 kilogram olan ürünlerin açık artırması 505 bin liradan (6 bin 300 lira/kilogram) başlayacak. İhaleye mobil uygulama üzerinden de katılım sağlanabilecek.

Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünde muhafaza edilen ürün için yapılacak ihale, ertesi gün saat 10.05’te sona erecek.