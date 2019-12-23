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    HaberlerEkonomi Haberleri 80 kilo trüf mantarı milyonluk e-ihale’de
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    23.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    80 kilo trüf mantarı milyonluk e-ihale’de

    Ticaret Bakanlığı, Van’da kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen 80 kilogramlık trüf mantarını ihaleyle satacak.

    80 kilo trüf mantarı milyonluk e-ihale’de

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu trüf mantarları “www.eihale.gov.tr” adresi üzerinden bugün ihaleye çıkarılacak.

    İhale bir gün sürecek, mantarların satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin lira olarak belirlendi.

    Piyasada kilogram fiyatı 2 bin euro olan trüf mantarının ihalesinde, yaklaşık 80 kilogram olan ürünlerin açık artırması 505 bin liradan (6 bin 300 lira/kilogram) başlayacak. İhaleye mobil uygulama üzerinden de katılım sağlanabilecek.

    Van Tasfiye İşletme Müdürlüğünde muhafaza edilen ürün için yapılacak ihale, ertesi gün saat 10.05’te sona erecek.

    Milliyet'te Gündem 23.12.201923.12.2019
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