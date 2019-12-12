80 milyon TL’ye 12 yeni mağaza

Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, 2020 yılı için yüzde 32 büyüme hedefi koyduklarını belirterek, “Gelecek yıl 12 yeni mağaza daha açacağız. Bunlara 70-80 milyon TL’lik yatırım yapacağız. İstanbul, Konya yeni açılışların olacağı iller arasında. 12 mağazanın 2’sini de caddelerde açmak istiyoruz. İstanbul Beyoğlu çok istediğimiz bir yer. Anlaşmaları yaptık bir kısmının inşaatı da başladı. Yeni nesil mağazalarımız müşteri deneyiminin daha fazla olduğu, online entegrasyonun arttığı yapıda olacak” dedi.



3.5 milyar TL ciro

Çamurdan, 38 ilde 112 mağaza ve 270 bin metrekareye ulaşan satış alanları bulunduğunu aktararak, “2019’da farklı illerde 7 mağaza açtık. Müşteri deneyimi ve mutluluk odaklı yeni mağaza konseptimiz çok beğenildi. Müşterilerimiz artık mağaza içinde yüzde 25 oranında daha fazla vakit geçiriyor. Sepet ortalaması da buna bağlı olarak yüzde 20 oranında artıyor. 2019 yılında kur ve enflasyonun artışının getirdiği sıkıntılar nedeniyle maliyetler de arttı. Ancak yılı 3.5 milyar TL’lik ciroyla kapatacağız” diye konuştu.



Çamurdan, binden fazla markayla çalıştıklarını ve yılda 40 milyon adet ürün sattıklarını, yılda mağazalarını 120 milyon kişinin ziyaret ettiğini de aktardı.







Yurtdışı planları

Eren Çamurdan, yurtdışında mağaza açmayla ilgili çok talep geldiğini açıklayarak, “Buna formatımız gereği çok iyi hazırlanmamız lazım. İnce eleyip sık dokuyoruz. Komşu ve biraz daha uzak ülkelerden talep geliyor. Avrupa’da olmayacak ama Ortadoğu, komşu ülkelerde böyle bir planımız var” dedi.



3 farklı Deprem çantası satışa çıktı



Eren Çamurdan, müşterilerin hayatına değer katacak yeni projeler üzerinde de çalıştıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:



“’Hazırlıklı olun, hayata tutunun’ sloganıyla 3 farklı deprem çantası hazırladık. Depreme hazırlık konusunda elimizi taşın altına koyuyoruz. Uzman danışmanlar eşliğinde bir deprem anında ve sonrasında kişinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak farklı içeriklerde 3 deprem çantası hazırladık. Özellikle deprem bölgelerinde ve tüm Türkiye’de afet ve acil durum kiti olmayan kalmasın istiyoruz. 24 saat, 48 saat ve 72 saat süreler için tüm yaşamsal ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek malzemelerden oluşan çantaların içinde yemek seti, ilk yardım seti, hijyen seti ve afet seti var.”



Eve paket teslimatı



Eren Çamurdan, bir başka yenilikçi hizmetlerinin mağazalarda eve paket teslimi olduğunu aktararak, “Türkiye’de ilk kez marka ayırt etmeden mağazadan eve paket teslimatı hizmetine başlıyoruz. AVM içinden herhangi başka bir mağazadan alışveriş yapan bir tüketici de eve paket teslimatı hizmetimizden yararlanabilecek. İstanbul’da 10 mağazada başlattığımız bu hizmeti diğer mağazalara yaygınlaştıracağız” dedi.

