81 ilde 12 aylık tatil ‘Rota’sı

Online pazar yeri için bir sonraki adım ise mobil cihazlardan kullanımı sağlayacak. Buna göre ocak-şubat döneminde akıllı telefonlar ve mobil cihazlar üzerinden de TÜRSAB Rota kullanılabilecek.

Rezervasyon imkanı

Projenin üçüncü aşamasında da yurt dışındaki tatilciler ve seyahat acentaları 5 farklı dil seçeneği sunacak sistemden direkt tatilini kendisi ayarlayabilecek. TÜRSAB’dan verilen bilgiye göre, online pazar yeri için tüm adımların altyapısı tamamlanmış durumda.

5 milyar lira

Proje kapsamında, binlerce acenta, Türkiye’nin her bölgesinden birbirinden farklı binlerce tur paketini platform üzerinden paylaşmış olacak. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, projenin aynı zamanda sektörde önemli bir problem olan kayıtdışının da önüne geçmek için güçlü bir adım olduğunu söyledi. Bağlıkaya, “Kayıt dışını bitireceğine inandığımız bu projeyle çok kısa vadede ülke ekonomisine 5 milyar liranın üzerinde ek katkı sunulmasını hedefliyoruz” dedi.

Bağlıkaya, TÜRSAB Rota’nın hem acentalar arasındaki işbirliğini artıracağını, hem de tüketiciye 12 ay boyunca Türkiye’nin her yerinden farklı rotalar sunacağını vurguladı. Bağlıkaya, “Tüketici kendisi açısından tüm fırsatları burada bulabilecek. Kültürden yat turuna, sağlıktan doğa turizmine, gastronomiden kış turizmine binlerce seçenek oluşacak. Bölge halkı ve esnafı için de önemli bir ekonomik hareket oluşacak” diye konuştu.

Minimum komisyon

Yerel acentalar yörelerine ilişkin farklı farklı seçenekler oluşturabilecek. Burada hizmeti üreten acenta ve satıcı acentanın kazanç elde edeceğini belirten TÜRSAB Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri, TÜRSAB’ın kâr amacı gütmediğini belirtti. Boynueğri, “Sadece hizmet sağlayıcıların ödemeleri yapılıyor. Gelirin hiçbir yerinde TÜRSAB yok. Hizmet üreten acenta, komisyonu kendisi onaylayacak. Minimum komisyon oranı var. Biz sadece, tüketiciye ulaşmakta zorluk çeken acentalarımıza önemli bir kanal oluşturduk” dedi.