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    HaberlerEkonomi Haberleri81 ilde et tesisleri denetlendi
    26.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    81 ilde et tesisleri denetlendi

    Tarım ve Orman Bakanlığı, “ürün bazlı” gıda denetimlerine et tesislerinden başladı.

    81 ilde et tesisleri denetlendi

    Dün 81 ilde aynı anda et üreten ve işleyen işletmelerde denetim yapıldı. Ankara’daki denetimler sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, denetimlerin 1 hafta boyunca Türkiye genelindeki birçok işletmede yapılacağını bildirdi.

    İstanbul’daki denetlemeler İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da beraberindeki uzman ekip tarafından gerçekleştirildi. Karaca, İstanbul’da 758 denetçiyle 39 ilçede gıda denetimine başladıklarını aktardı.

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