81 ilde et tesisleri denetlendi

Dün 81 ilde aynı anda et üreten ve işleyen işletmelerde denetim yapıldı. Ankara’daki denetimler sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin, denetimlerin 1 hafta boyunca Türkiye genelindeki birçok işletmede yapılacağını bildirdi.



İstanbul’daki denetlemeler İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da beraberindeki uzman ekip tarafından gerçekleştirildi. Karaca, İstanbul’da 758 denetçiyle 39 ilçede gıda denetimine başladıklarını aktardı.