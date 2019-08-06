850 milyonluk deodorant

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte deodorant ve ‘roll on’ kullanımında artış yaşanıyor. Aslında ‘daha çok yaz aylarında kullanılıyor’ gibi bir algı olsa da deodorantın kullanımı dört mevsime yayılıyor. Pek çok markanın deodorant, stick ve roll on gibi ürünlerinin bulunduğu piyasada her bütçeye göre ürün bulunuyor.

24 veya 48 saat korumalı ürünler bulunurken bunların içeriğinde bergamot, çiçek, beyaz çay, çay ağacı yağı, çikolata, kurabiye kokuları da yer alıyor. Tüketicilerin tercihi ise daha çok ferah ve rahatlatıcı kokulardan yana oluyor.

Piyasada aynı markalı ürünün farklı satış noktalarında farklı fiyatlara satıldığı ya da sahte ürünler de gözlemleniyor. Bu nedenle ürünleri satın alırken sahte olmamasına dikkat etmekte fayda var. Öte yandan ambalaj kalitesi, paket üzerinde yer alan üretim yeri ve adresinin açık bir şekilde bulunabilirliği tüketiciler tarafından kontrol edilebilir.

Deodorant pazarında sprey (aerosol), stick ve roll on olarak üç format bulunuyor. Türkiye pazarı sprey ağırlıklı bir pazar olarak çıkıyor. Euromonitor 2018 verilerine göre, Türkiye’deki deodorant pazarının büyüklüğü 138 milyon euro (850 milyon TL), bu rakam dünyada ise 18 milyar euro düzeyinde seyrediyor.

‘Sprey’ arayı açmış

Unilever Kişisel Bakımdan Sorumlu Pazarlama Direktörü Alper Eroğlu, pazarın gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi. Rexona markası ile her yıl deodorant kullanmayanların iç görülerinden yola çıkarak eğitici iletişim kampanyalar yürüttüklerini belirten Eroğlu, “Ferah Şehirler projemiz ile 8 farklı ilde , ‘Ferah Duraklar’ projemiz ile de İstanbul’da 7 farklı metrobüs durağında binlerce ürünümüzü ücretsiz dağıtarak, deodorant kullanım alışkanlıklar kazandırmayı hedefledik” dedi. Eroğlu, Axe, Rexona ve Dove ile son 6 ayın pazar payı verilerine göre kategori lideri olduklarını dile getirdi.

Fiyat aralığı 6 TL - 140 TL

Nivea, Unilever, Garnier, Yves Rocher, Emotion, Fa gibi markaların farklı koku ve fiyat seçeneklerinde ürünleri bulunuyor. Bunların yanı sıra lüks markalar da deodorantlarını tüketicilerin beğenisine sunuyor. Deodorantlarda pudralı, pudrasız, 24 ve 48 saat korumalı, alüminyum ve paraben içermeyen, kokusuz, leke yapmayan gibi pek çok seçenek var. Roll on fiyatları 6 - 120, stickler 10 - 100, sprey deodorantlar ise 8 ila 140 lira arasında değişen fiyatlardan satılıyor.

Ambalajına dikkat edin!

Aynı deodorant markaları farklı satış noktalarında farklı fiyatlara tüketicilere sunuluyor. Bu nedenle tüketicilerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Alper Eroğlu, “Deodorantları bilinirliği yüksek olan kozmetik satış noktalarından almak önemli. Ayrıca ürünün ambalaj kalitesi, paketin üzerinde üretim yeri ve adresinin açık, rahat şekilde bulunabilirliği ve okunabilirliği gibi bilgiler tüketiciler tarafından kontrol edilebilir” ifadelerini kullandı.