9.2 milyar $’lık güven imzası

Küresel piyasaların zorlu bir süreçten geçtiği, büyüme oranlarının gerilediği, yatırımcıların güvenli limanlar aradığı son dönemde, Türkiye’ye olan ilginin sürdüğü gözleniyor. Türkiye’deki bankaların uluslararası piyasalardan temin ettiği sendikasyon kredileri de bu gözlemin doğruluğunu ortaya koyuyor. Türkiye’deki 10 bankanın yılbaşından bu yana düzenlediği sendikasyonlarda aldıkları kredinin toplamı 9.2 milyar doları buldu. Söz konusu sendikasyonlara yüksek katılım olması dikkat çekiyor.

Etkin tedbirler

Ekonomi yönetiminin Ağustos 2018’den bu yana başta kur üzerinde etkisini gösteren spekülatif ataklara karşı aldığı tedbirlerle yurtiçi piyasalarda sağlanan istikrarın, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye’ye güveninin en önemli kaynağı olduğu belirtiliyor. Piyasa analistleri, ekonomi yönetiminin proaktif tavrının, yatırımcılarda, “Türkiye ekonomisi, güncel ve geçici gelişmelerden etkilenmeyecek kadar sağlam” görüşünün oluştuğunu dile getiriyor.