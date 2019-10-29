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    HaberlerEkonomi9.2 milyar $’lık güven imzası
    29.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    9.2 milyar $’lık güven imzası

    Uluslararası yatırımcılar, Türkiye’ye güvenlerini, yüksek katılımlı sendikasyonlarla gösteriyor. Türk bankalarının bu yıl uluslararası piyasalardan sağladığı krediler 9.2 milyar doları buldu

    9.2 milyar $’lık güven imzası

    Küresel piyasaların zorlu bir süreçten geçtiği, büyüme oranlarının gerilediği, yatırımcıların güvenli limanlar aradığı son dönemde, Türkiye’ye olan ilginin sürdüğü gözleniyor. Türkiye’deki bankaların uluslararası piyasalardan temin ettiği sendikasyon kredileri de bu gözlemin doğruluğunu ortaya koyuyor. Türkiye’deki 10 bankanın yılbaşından bu yana düzenlediği sendikasyonlarda aldıkları kredinin toplamı 9.2 milyar doları buldu. Söz konusu sendikasyonlara yüksek katılım olması dikkat çekiyor.

    Etkin tedbirler

    Ekonomi yönetiminin Ağustos 2018’den bu yana başta kur üzerinde etkisini gösteren spekülatif ataklara karşı aldığı tedbirlerle yurtiçi piyasalarda sağlanan istikrarın, uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye’ye güveninin en önemli kaynağı olduğu belirtiliyor. Piyasa analistleri, ekonomi yönetiminin proaktif tavrının, yatırımcılarda, “Türkiye ekonomisi, güncel ve geçici gelişmelerden etkilenmeyecek kadar sağlam” görüşünün oluştuğunu dile getiriyor.

     

    29 Ekim kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıCumhuriyetin ilanının 96. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle sabah 06.00'dan itibaren kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi ve caddeye çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Yapılan düzenlemelere göre Vatan Caddesi'ne gelen bütün yollar ve Vatan Caddesi'nden çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yol girişlerinde trafik polisleri önlem alırken sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Kapatılan yollar kutlamaların bitmesinin ardından tekrar trafiğe açılacak.
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