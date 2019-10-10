10.10.2019 - 07:49 |
9 Ekim Şans Topu sonuçları sorgula! Şans Topu devir mi etti?
Şans Topu sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamları çekilişi düzenlenen Şans Topu'nda dün akşam heyecan dolu bir çekiliş yapıldı. Geçtiğimiz hafta devreden Şans Topu'nda bu hafta da 5 artı 1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. İşte 9 Ekim Şans Topu sonuçlarında kazandıran numaralar...
Milli Piyango İdaresi tarafından çarşamba akşamları düzenlenen Şans Topu oyununun 956. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca, 1 milyon 792 bin 631 lira haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 22 kişi 4 bin 107'şer lira, 4 artı 1 bilen 226 kişi 533'er lira, 4 bilen 2 bin 977 kişi 50'şer lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 212 kişi 29'ar lira, 3 bilen 87 bin 539 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 56 bin 450 kişi 7'şer lira ve 1 artı 1 bilen 179 bin 918 kişi 4 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.
ŞANS TOPU SONUÇLARI 9 EKİM 2019