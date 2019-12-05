9 milyar dolar havaya uçuyor

İZODER, 2016-2018 dönemini kapsayan ‘Türkiye Isı ve Su Yalıtım Pazarı Raporu’nun sonuçlarını açıkladı. Rapora göre, ısı ve su yalıtımı pazarının toplam büyüklüğü 19.6 milyar lira. 2018’de hizmetler ve yardımcı malzemeler dahil ısı yalıtımı pazarının büyüklüğünün 12 milyar TL olduğunu belirten Pelesen, su yalıtımı pazarının büyüklüğünün ise 7.6 milyar TL olduğunu dile getirdi. Türkiye’de ısı yalıtımı amacıyla kullanılan ürünlerin toplam tüketiminin 2018’de 17.5 milyon metreküp olarak gerçekleştiğini ve bu rakamlara yurtdışı satışların dahil olmadığını belirten Pelesen, Türkiye’de kişi başı ısı yalıtım malzemesi tüketiminin 0.213 metreküp olduğunu kaydetti. Türkiye’de ısı yalıtım ürünlerinin yüzde 90’ının bina yalıtımında kullanıldığını söyleyen Pelesen, Türkiye’de tüketilen enerjinin yüzde 30.5’inin binalarda kullanıldığını, bu kullanımın yüzde 80’inin ısıtma ve soğutma amaçlı yapıldığını belirtti.

Yalıtım kredisi

Pelesen, Türkiye’nin geçen yıl 43 milyar dolarlık enerji ithal ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’nın, ülkemizde uygulanan yalıtım mevzuatlarının AB ülkeleri ile aynı seviyeye getirilmesi hususunda önemli bir fırsat olarak kullanılması gerekiyor. Yeni eylem planı çerçevesinde her yıl 300 bin konutun mevcut mevzuatlara uygun olarak yalıtılması durumunda 5 yılda 6 milyar liranın üzerinde tasarruf edilmesi söz konusu.”

Yalıtım kredisi kampanyasının hayata geçmesini beklediklerini ifade eden Pelesen, bu kampanyayla her yıl 300 bin konutun mevcut mevzuatlara uygun olarak yalıtılmasının öngörüldüğünü ve sağlanacak yıllık doğal gaz tasarrufunun 375 milyon metreküp olmasının beklendiğini aktardı.

Binalar kimliksiz!

Türkiye’deki tüm konutların 1 Ocak 2020’ye kadar Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu olduğunu söyleyen Pelesen, yeni binaların iskan alabilmesi için en az C sınıfı Enerji Kimlik Belgesi alması gerektiğini söyledi. Pelesen, kentsel dönüşüm sürecinde inşa edilen yeni binalarda yalıtım uygulamalarına öncelik verilmeye başlandığını kaydetti. Pelesen, vatandaşların kimlik belgesi için enerji verimliliği danışmanlığı yapan firmalarla iletişime geçebileceğini sözlerine ekledi.