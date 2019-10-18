90 ülkeye içecek ihraç ediyor

Örer, “Ürünlerimiz; Asya, Ortadoğu, Balkanlar, Afrika, Avrupa ve Amerika’da bulunan tüm ülkelerde, bu ülkelerin market zincirlerinde aktif olarak satılmaktadır” diye konuştu.

Soğuk ve alkolsüz içecek kulvarında tüm ürünleri çeşitli gramaj ve ambalajlarda üretme becerisine ve knowhow’ına sahip olduklarını belirten Örer, “İleri teknoloji ile kurulmuş, yüksek kapasiteli üretim hatlarımızda kendi markalarımızın yanı sıra Türkiye ulusal zincirlerinin neredeyse tamamına privatelabel üretim gerçekleştiriyoruz. Ayrıca ihracat privatelabel taleplerini de karşılayabiliyoruz” dedi.



Örer, “Adana ve Sakarya fabrikalarımızda tetra, teneke ve pet ambalajlarda yüzde 100 meyve suyu, meyve nektarı, meyveli ve aromalı içecek grupları, soda, soğuk çay, kola ve aromalı gazlı içecekler, malt içecekleri, vitamin içecekleri ve enerji içeceği alanında üretim yapıyoruz. Bolu fabrikamızda ise cam şişeli gazoz, soda, meyveli soda içeceklerin üretimi gerçekleşiyor” diye konuştu.