90 yerel gazozu ‘yaşatıyor’

Dedesinin Antalya’da gazoz üreticisi olduğunu, bu nedenle yerel gazozlara öteden beri ilgi duyduğunu anlatan Ahmet Sav, kendisinin de bu işi yaşatmak istediğini, ancak üretici değil dağıtımcı olduğunu anlattı. Bu amaçla Gazozname adlı ağı kurduğunu kaydeden Sav şunları söyledi:

“Gazoz 1970 ve 80’lerde anılarımızda en fazla yer edinen içeceklerdendi. Açık sinemalarda leblebi veya leblebi tozu eşliğinde içtiğimiz yüzlerce gazoz markası bugün mazide kaldı. Özellikle son yıllarda genç neslin desteği ile Türkiye’de gazoz kültürü yeniden yaşanmaya başladı. Şu anda 90 çeşit gazozu Gazozname güvencesi ile piyasaya sürüyoruz.”



Hikaye değil!



Gazozname ile her bir gazozun hikayesine ulaştıklarını aktaran Ahmet Sav şöyle konuştu:

“Biz nostaljik hikayelere takılıp kalmadık. Hikaye anlatmaktansa yaşatmayı seçtik. Biz eski zaman gazozlarının daha fazla kesime ulaşmasını istedik. Anadolu’nun dört bir yanında halen geleneksel anlamda imalata devam eden gazozhane gazozlarının tüketicilere ulaştırılmasını vizyon edindik. Bu ürünleri market, büfe, cafe, restoran belki de hamamlarında satmak isteyenlere ulaşmayı profesyonel olarak kendimize iş edindik.”