900 dolardan ucuz umreye dikkat!

21. Uluslararası Hac Umre Turizm Forumu ve Hac Umre Turizmi Hizmetleri Fuarı İstanbul’da dün başladı. Bugün de sürecek fuarın açılış töreni, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ve HURSAD Başkanı Diyaeddin Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

400 bini geçme hedefi 2017’de 488 bin kişiyi umreye götürdüklerini belirten Şahin, şu bilgileri verdi:

“Geçen sene bu sayı çeşitli sebeplerden dolayı 320 bine düştü. Hac konusunda kotamız belli zaten, talep normal kotamızdan 30 kat fazla oluyor. 2019-2020’ye ilişkin beklentimiz yüksek, 400 bini geçme hedefindeyiz. Geçen seneden daha iyi olacak gibi... Ramazan sonuna kadar 400 bin kişiyi yakalama amacındayız. Türkiye’de 450-500 milyon dolar arası bir umre pazarı var. 2020-2021 sezonunda da 2017-18’deki noktamıza ulaşmayı hedefliyoruz.”