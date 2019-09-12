975 milyon liralık bono ihracına yoğun talep

Garanti BBVA’dan yapılan açıklamaya göre, banka, finans sektörüne yeni gösterge faiz oranı olarak giren TLREF’e endeksli ilk finansman bonosu ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Ayda bir kupon ödemeli, 93 gün vadeli, 300 milyon TL nominal tutarında planlanan finansman bonosunun faizi, Türk lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF O/N) üzerine yüzde 0.25 ilave getiri olarak belirlendi.

Daha yaygınlaşacak

Yatırımcılardan gelen yoğun talep sonucu ihraç 975 milyon TL olarak tamamlandı. Garanti BBVA, bu ihracıyla özel bankalar arasında yapılan en yüksek hacimli TLREF’e endeksli ihracı gerçekleştirmiş oldu. Banka, Borsa İstanbul tarafından, uluslararası standartlarla uyumlu Türk lirası referans faiz oranı olarak hayata geçirilen TLREF kapsamında, kurumsal ve bireysel müşterilere farklı bir yatırım aracı sunarken, yeni referans faizine dayalı ürünlerin yaygınlaşmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

Garanti BBVA, TLREF oranına dayalı ürünlerin gelecek dönemde daha çok yaygınlaşacağına ve finansal piyasalarda derinliğin artmasına katkıda bulunacağı öngörüsünü paylaştı.