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    HaberlerEkonomi975 milyon liralık bono ihracına yoğun talep
    12.09.2019 - 07:50| EKONOMİ SERVİSİ

    975 milyon liralık bono ihracına yoğun talep

    Garanti BBVA, uluslararası standartlara uygun olarak Borsa İstanbul tarafından oluşturulan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) endeksli ilk bono ihracını tamamladı.

    975 milyon liralık bono ihracına yoğun talep

    Garanti BBVA’dan yapılan açıklamaya göre, banka, finans sektörüne yeni gösterge faiz oranı olarak giren TLREF’e endeksli ilk finansman bonosu ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Ayda bir kupon ödemeli, 93 gün vadeli, 300 milyon TL nominal tutarında  planlanan finansman bonosunun faizi, Türk lirası gecelik referans faiz oranı (TLREF O/N) üzerine yüzde 0.25 ilave getiri olarak belirlendi.

    Daha yaygınlaşacak

    Yatırımcılardan gelen yoğun talep sonucu ihraç 975 milyon TL olarak tamamlandı. Garanti BBVA, bu ihracıyla özel bankalar arasında yapılan en yüksek hacimli TLREF’e endeksli ihracı gerçekleştirmiş oldu. Banka, Borsa İstanbul tarafından, uluslararası standartlarla uyumlu Türk lirası referans faiz oranı olarak hayata geçirilen TLREF kapsamında, kurumsal ve bireysel müşterilere farklı bir yatırım aracı sunarken, yeni referans faizine dayalı ürünlerin yaygınlaşmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

    Garanti BBVA, TLREF oranına dayalı ürünlerin gelecek dönemde daha çok yaygınlaşacağına ve finansal piyasalarda derinliğin artmasına katkıda bulunacağı öngörüsünü paylaştı.

    KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildi Askeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.
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