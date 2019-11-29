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    29.11.2019 - 14:52 | | AA

    AA Finans 3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

    AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 1,1 artmasını bekliyor.

    AA Finans 3. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

     

    AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2 Aralık Pazartesi günü açıklanacak 2019 yılı 3. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ekonomistler yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 1,1 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistler 3. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 0,2 ile yüzde 1,9 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,4 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentisi en düşük 0,1, en yüksek yüzde 0,8 oldu.

    Türkiye ekonomisi 2019'un 2. çeyreğinde yüzde 1,5 küçülmüştü.

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