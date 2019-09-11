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    HaberlerEkonomiAA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
    11.09.2019 - 14:38| AA

    AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

    AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayı cari işlemler hesabının 1 milyar 110 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

    AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

    AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 13 Eylül Cuma günü açıklanacak Temmuz 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistler temmuz ayı cari işlemler hesabının 1 milyar 110 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler fazlası beklentisi, 1,5 milyar dolar ile 160 milyon dolar arasında yer aldı.

    Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 4,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler dengesine yönelik tahminleri 9 milyar dolar açık ile 2 milyar dolar fazla arasında bulunuyor.

    Cari işlemler dengesi, haziranda 548 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 538 milyon dolar olmuştu.

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