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    HaberlerEkonomi AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı
    10.10.2019 - 12:25 | | AA

    AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

    AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ağustosta 2 milyar 760 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

    AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

    AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 11 Ekim Cuma günü açıklanacak Ağustos 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistler, ağustos ayı cari işlemler hesabının 2 milyar 760 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler fazlası beklentisi, 2,1 milyar dolar ile 3,4 milyar dolar arasında yer aldı.

    Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 700 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler dengesine yönelik tahminleri 6 milyar dolar açık ile 2 milyar dolar fazla arasında bulunuyor.

    Cari işlemler dengesi, temmuzda 1 milyar 158 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 4 milyar 445 milyon dolar olmuştu.

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