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    11.11.2019 - 10:08 | | AA

    AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

    AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 20 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

    AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

    AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 12 Kasım Salı günü açıklanacak Eylül 2019 Ödemeler Dengesi verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistler, eylül ayı cari işlemler hesabının 2 milyar 20 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler fazlası beklentisi, 1,7 milyar dolar ile 2,4 milyar dolar arasında yer aldı.

    Ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 200 milyon dolar fazla olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler dengesine yönelik tahminleri 3,7 milyar dolar açık ile 2 milyar dolar fazla arasında bulunuyor.

    Cari işlemler dengesi, ağustosta 2 milyar 604 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 97 milyon dolar olmuştu.

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