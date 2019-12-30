BİST114.4770,70EURO6,660,04USD5,95-0,12ALTIN289,31-0,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri AA Finans'ın aralık ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı
    ABONE OL
    30.12.2019 - 12:00 | | AA

    AA Finans'ın aralık ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,45 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın aralık ayı "Enflasyon Beklenti Anketi" sonuçlandı

     

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ocak 2020'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,45 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,20, en yüksek yüzde 0,65 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45) göre, bir önceki ay yüzde 10,56 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,51'e çıkacağı hesaplanıyor. Enflasyon kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,38 artış göstermişti.

    Jet işçi temizlik yapmadan duramıyorGaziantep’in İslahiye ilçesinde bir temizlik işçisi koşa oynaya sokak ve caddeleri temizliyor. Temizlik yapmadan duramayan işçi, diğer çalışanlara göre daha hızlı hareket etmesi nedeniyle de jet işçi olarak da tanınıyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Üniversite gençlerin tartışması cinayetle bitti!

    Üniversite gençlerin tartışması cinayetle bitti!

    İşte emekli ve memurun kazanç takvimi

    İşte emekli ve memurun kazanç takvimi

    'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

    'Yanlışlıkla' bini aşkın ünlünün adres bilgilerini paylaştı!

    Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

    Yerli otomobile kim ne dedi? İşte dikkat çeken yorumlar

    Sıradaki Haber