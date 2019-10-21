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    HaberlerEkonomiAA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
    21.10.2019 - 12:18 | | AA

    AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

    AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 24 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 100 baz puan indirim bekliyor.

    AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

    AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim oldu.

    Ankete katılan ekonomistlerin biri politika faizinin sabit tutulacağını tahmin ederken, indirim bekleyen 13 ekonomistin tahminleri en düşük 50, en yüksek 200 baz puan arasında yer aldı.

    12 Eylül PPK toplantısında politika faizi 325 baz puan indirilerek yüzde 16,50 düzeyine çekilmişti.

     

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