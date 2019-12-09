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    Haberler Ekonomi Haberleri AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
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    09.12.2019 - 11:48 | | AA

    AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

    AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Aralık Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde 150 baz puan indirim bekliyor.

    AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

    AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin beklentilerinin medyanı 150 baz puan indirim oldu.

    Ankete katılan bütün ekonomistler politika faizinde indirim beklerken, ekonomistlerin indirim tahminleri en düşük 100, en yüksek 225 baz puan arasında yer aldı.

    24 Ekim PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 14,00 düzeyine çekilmişti.

     

     

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