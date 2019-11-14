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    HaberlerEkonomi HaberleriAB ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü
    14.11.2019 - 13:41 | | AA

    AB ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

    Avrupa Birliği (AB), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 büyüme kaydetti.

    AB ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

    Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Avro Bölgesi'nde GSYH artışı, 2018'in üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 1,2 olarak kaydedildi.

    AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, 2018'in üçüncü çeyreğine göre ise yüzde 1,3 artış kaydetti.

    Öte yandan, AB ve Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış istihdam yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 arttı.

    İstihdam, geçen yılın üçün çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 0,9, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 1 artış gösterdi.

     

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