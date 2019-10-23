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    HaberlerEkonomi'AB ile ticaret gerginlikleri giderilebilir'
    23.10.2019 - 09:49 | | DHA

    'AB ile ticaret gerginlikleri giderilebilir'

    ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Financial Times’a verdiği röportajda, Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasındaki ticaret gerginliklerin giderilebileceği bir ortam oluşturulabileceğini vurguladı.

    'AB ile ticaret gerginlikleri giderilebilir'

    ABD Başbakanı Donald Trump yönetimi, Avrupa'da üretilen araçlar için uygulanabilecek yeni tarifelerin AB ile aralarında yeni bir gerginlik ortamına neden olabileceği  konusunda uyarmıştı.

    ABD 7.5 milyar dolarlık Avrupa Birliği (AB) ürününe, Dünya Ticaret Örgütü’ne (WTO) yapılan AB’nin Airbus firmasının desteğiyle kuralları deldiği şikayetinin değerlendirilmesi sonrasında, bir yıl boyunca devam edecek ek gümrük vergisi getirdi.

    Konu ile ilghili hakemliğin 2 Ekim tarihinde tamamlanması sonrasında WTO ABD’ye ek gümrük vergisi onayı vermişti.

      Doç. Dr. Ergin Ulutaş: Marmara'da tsunami tehlikesi varKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Ergin Ulutaş, Marmara'da tsunami tehlikesi var. Eğer Marmara'da deprem olursa 1,5- 2 metre yüksekliğinde tsunami oluşur. En önemli nokta Marmara denizinde oluşabilecek heyelanlardır. Lokal bazda kıyılarımızda 3-6 metre civarında tsunami dalgaları görülebilir dedi.
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