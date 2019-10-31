AB, üçüncü çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı. Bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla ise Avro Bölgesi'nde GSYH artışı, yüzde 1,1 olarak ölçüldü.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2019'un üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre yüzde 0,3, önceki yılın üçüncü çeyreğine kıyasla da yüzde 1,4 arttı.

Avro Bölgesi ve AB, ikinci çeyrekte yüzde 0,2 oranında büyüme kaydetmişti.