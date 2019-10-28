ABD 2012'den sonraki en büyük bütçe açığını verdi

The Balance'ın haberine göre, 2019 mali yılında bütçe açığı 2018 mali yılındaki 779 milyar dolardan 984 milyar dolara çıktı ve böylece bütçe açığının GSYH'ya oranı yüzde 3.8'den 4.1'e yükseldi.

Bütçe gelirlerinin 3.3 trilyon dolardan 3.5 trilyon dolara yükseldiği 2019 mali yılında, harcamalar ise 4.1 trilyon dolardan 4.4 trilyon dolar düzeyine yükseldi.

Buna karşılık, 2018 yılının Eylül ayında 119 milyar dolar fazla veren bütçe, bu yılın Eylül ayında ise yalnızca 83 milyar dolar fazla verdi.

Eylül'de bütçe gelirleri 344 milyar dolardan 374 milyar dolara yükselirken, harcamalar ise 224 milyar dolardan 291 milyar dolara çıktı.